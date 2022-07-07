Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих ДНР и ЛНР к российским военным

Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим. С такой идеей на встрече Президента с руководителями фракций в Госдумы выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. На практике это реализуется. Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать. То же касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», – цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, на днях Госдума приняла законопроект, который предлагает присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Статус ветерана боевых действий предусматривает льготы — в том числе по оплате ЖКХ, бесплатный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание, а также доплаты к пенсии.