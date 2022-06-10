Путин поддержал идею Президента Туркменистана создать совместный с Россией университет

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею своего туркменистанского коллеги Сердара Бердымухамедова по созданию совместного российско-туркменистанского университета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Господин Президент [Туркменистана] высказал идею — идея очень хорошая, мы, конечно, ее поддержим, — создать и совместный российско-туркменистанский университет», — рассказал глава российского государства по итогам переговоров в Москве.

Он напомнил, что в Ашхабаде вот уже 20 лет успешно функционирует совместная российско-туркменская средняя школа имени Пушкина — одно из ведущих учебных заведений в стране с обучением на русском языке.

Путин отметил заинтересованность нового главы Туркменистана в расширении этой школы и выразил ему благодарность.

Президент РФ напомнил, что Россия также проводит работу по подготовке высококвалифицированных кадров различного профиля для дружественной центральноазиатской страны, добавив, что популярность российского образования среди туркменистанской молодежи высока. Сейчас в российских вузах обучаются более 30 тыс. студентов из Туркменистана, свыше 4,3 тыс. из них получают образование бесплатно.