Путин поддержал идею построить мечеть рядом с храмом Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин одобрил идею строительства мечети в подмосковном парке «Патриот». Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил его за поддержку и пригласил принять участие в церемонии открытия памятного камня.

Муфтий отметил, что проект строительства уже согласован, а сегодня получил одобрение со стороны министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидается, что закладка памятного камня пройдет в конце ноября — начале декабря.

«Хорошая идея, ребята вместе сражаются», — цитирует главу государства ТАСС.

Напомним, что в парке находится собор Воскресения Христова, который носит статус главного храма Вооруженных сил России. По предложению муфтия, рядом могут возвести храмы других традиционных конфессий.