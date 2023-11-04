Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поддержал идею построить мечеть рядом с храмом Вооруженных сил России
Президент России Владимир Путин одобрил идею строительства мечети в подмосковном парке «Патриот». Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил его за поддержку и пригласил принять участие в церемонии открытия памятного камня.
Муфтий отметил, что проект строительства уже согласован, а сегодня получил одобрение со стороны министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидается, что закладка памятного камня пройдет в конце ноября — начале декабря.
«Хорошая идея, ребята вместе сражаются», — цитирует главу государства ТАСС.
Напомним, что в парке находится собор Воскресения Христова, который носит статус главного храма Вооруженных сил России. По предложению муфтия, рядом могут возвести храмы других традиционных конфессий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»