Путин поддержал идею «одного окна» для бизнеса, работающего в социальной сфере и экологии

В России нужно создать условия «одного окна» для предпринимателей, которые реализуют проекты в социальной сфере и экологии. Об этом на встрече с членами организации «Деловая Россия» сказал Президент Владимир Путин.

С предложением организовать подобный механизм для бизнеса, желающего перейти на экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG), обратился к главе государства бизнесмен Иван Демченко.

«Все-таки то, о чем было сказано Иваном Ивановичем, я бы поддержал. Если они [предприниматели] чувствуют — я хочу к этому еще раз вернуться и подчеркнуть, — если они чувствуют, что есть проблемы административного характера и нужно ходить в разные ведомства, и этого можно избежать, как и в других случаях мы делали с помощью этого „одного окна“, о котором он сказал и которое мы знаем, — надо создать эти условия», — приводит слова Президента РИА Новости.