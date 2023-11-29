Путин поддержал идею об «остановке часов» для женщин-ученых на время декрета

Для женщин-ученых важно продумать меры, которые позволят им не выпадать из профессии, несмотря уход в декрет и воспитание ребенка. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, комментируя идею одной из молодых исследовательниц — участников III Конгресса молодых ученых.

Девушка отметила, что женщинам-ученым сложно совмещать активную исследовательскую работу с рождением и воспитанием детей. В то же время она хотела бы «реализовать себя в семье, не бросая науку».

«А что значит реализовать себя в семье? Это так классно, рекомендую», – пошутил он в ответ на слова «стать мамой».

Участница встречи напомнила, что в Российском научном фонде уже реализуется тактика остановки часов, когда продлевается срок учета публикаций и грантов для ученых, ушедших в декретный отпуск. Действие этой меры можно было бы применить ко всем женщинам-ученым, ставшим мамами, уверена она.

«Очень хорошая идея, обязательно с коллегами поговорю. Во-первых, женщина не будет выпадать из профессии, и у нее всегда будет перспектива — она будет понимать, что та возможность продолжить исследования никуда не денется, и тема не будет забыта», — подытожил он.

Напомним, что 2024-й указом Президента станет Годом семьи в России.