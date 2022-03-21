Путин поддержал идею о выплате «северных» надбавок госслужащим с первых дней работы

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхина по выплате «северных» надбавок федеральным служащим в арктической зоне с первых дней работы. Расшифровка разговора приводится на сайте Кремля.

Глава региона обратил внимание, что для получения такой выплаты необходим стаж работы в арктической зоне и молодым специалистам она недоступна.

«Они накапливаются, могут достигать 80%. И для молодого специалиста они равны нулю, если у тебя нет стажа жизни на Севере, — объяснил губернатор. — Сегодня нам кажется, что это в определенной мере препятствие для того, чтобы молодые специалисты приезжали».

В заключение Артюхин предложил выплачивать «северные» надбавки с первого дня работы и отметил, что соответствующий опыт имеется по ряду других направлений.

«Мы такой эксперимент сделали у себя, в нашей бюджетной системе. Врачи, учителя, тренеры получают „северные“ с первого дня», — подчеркнул руководитель региона.

Глава государства поддержал идею и сказал, что поручит Правительству России разработать предложения для решения этого вопроса.

«Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться», — сказал Путин.

«Северная» надбавка — это надбавка в процентах, которая начисляется поверх зарплаты, но без учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу лет. Размер такой выплаты зависит от стажа работы в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях.