Путин поддержал идею о выплатах к 80-летию освобождения Севастополя

Президент России Владимир Путин одобрил предложение о выплате для жителей осажденного Севастополя и для награжденных медалью за оборону и освобождение города от фашистских захватчиков.

«9 мая 2024 года Севастополь будет праздновать 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков, знаковая дата. Вообще, история обороны и освобождения Севастополя, Вы знаете, — для страны уникальное событие», — заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он попросил главу государства дать соответствующее распоряжение и создать оргкомитет по празднованию знаковой даты по образцу Ленинграда.

«Хорошо, так и сделаем. Правильно», – ответил Владимир Путин.