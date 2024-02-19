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Политика 19 февраля 2024 14:14

Путин поддержал идею о выплатах к 80-летию освобождения Севастополя

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Президент России Владимир Путин одобрил предложение о выплате для жителей осажденного Севастополя и для награжденных медалью за оборону и освобождение города от фашистских захватчиков.

«9 мая 2024 года Севастополь будет праздновать 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков, знаковая дата. Вообще, история обороны и освобождения Севастополя, Вы знаете, — для страны уникальное событие», — заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он попросил главу государства дать соответствующее распоряжение и создать оргкомитет по празднованию знаковой даты по образцу Ленинграда.

«Хорошо, так и сделаем. Правильно», – ответил Владимир Путин.

#Севастополь #Владимир Путин #выплаты
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