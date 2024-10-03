Путин поддержал идею о проекте «Разговоры о важном» в детсадах

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о распространении проекта «Разговоры о важном» на детские сады. Об этом глава государства заявил на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Трансляцию мероприятия вел Telegram-канал Кремля.

«Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. Это первое. Второе — все должно быть искренне, объективно, доходчиво», – отметил российский лидер.

Он напомнил, что базовые понятия следует закладывать именно с раннего возраста, но «в рамках разумного».

Отдельно Путин остановился на важности преподавания отечественной истории. По его словам, раньше в школьной программе по данному предмету были существенные пробелы. В качестве примера он привел тему Второй мировой войны, в рамках которой «почти не упоминали о Сталинградской битве».

Глава государства указал на важность ориентирования и направления молодежи, поскольку самому молодому человеку это будет сделать очень сложно.