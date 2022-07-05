Путин поддержал идею Мордовии «завоевать» рынок кормов для животных в России

Мордовия планирует расширить производство отечественных кормов для животных. Сейчас же большая часть рынка занята импортной продукцией, рассказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным глава республики Артем Здунов.

По его словам, первая продукция из Мордовии уже поступила в торговые сети, но республика не планирует останавливаться на этом и рассчитывает «завоевать» данный рынок.

«Огромный объем рынка, мы нацелены его завоевать, потому что большие деньги. <...> И главное, все давальческое сырье у нас есть, мясо и мясокостная мука», — перечислил глава региона.

Президент России поддержал эту инициативу, отметив, что импорт такой продукции из-за рубежа — это «глупость для России».