Путин поддержал идею гуманизации уголовного законодательства в отношении женщин

Президент России Владимир Путин пообещал передать на рассмотрение экспертов инициативу Верховного суда РФ о возможности не привлекать к уголовной ответственности женщин, впервые совершивших преступление малой или средней тяжести, даже если они не имеют прописки или регистрации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Нужно, как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение Администрации [Президента]», — сказал глава государства на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

Лебедев доложил Путину, что соответствующий законопроект уже практически готов. По его мнению, даже если у нарушительницы нет прописки или регистрации, государству по силам «предупредить ее о недопустимости совершения повторно таких действий или действий иного характера небольшой или средней тяжести, за которые тогда уже можно будет привлекать к уголовной ответственности».