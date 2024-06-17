Путин подчинил себе ФМБА

Руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет Президент РФ, говорится в тексте указа Президента №522 от 17 июня 2024 года.

«Раздел I „Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам“ дополнить словами „Федеральное медико-биологическое агентство (федеральное агентство)“», — сказано в документе (пункт «а» статьи 2).

Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии, государственный контроль за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, организацию медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных России и прочую деятельность.