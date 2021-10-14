Путин подчеркнул важность взаимодействия стран-членов Евразийского экономического союза

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо продолжать конструктивно взаимодействовать в промышленной и сельскохозяйственной сферах для формирования общего устойчивого рынка, заявил Президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Считаю важным продолжать в ЕврАзЭс и планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы — так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок», — сказал российский лидер во время саммита ЕАЭС, состоявшегося в формате видеоконференции.

Путин обратил внимание, что по данным направлениям государствам-членам данного объединения уже удалось добиться существенных успехов: унификации развития розничной торговли товарами, частичной гармонизации национального регулирования в сфере защиты прав потребителей и многих других.

Также, по его словам, практически во всех государствах ЕврАзЭс наблюдается экономический рост.

«В России по итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП увеличился на 4,8%. При этом во всем Евразийском союзе повысились промышленное производство — на 4,4% и выпуск сельхозпродукции — на 0,6%», — сказал глава государства.

Президент РФ отметил значительные улучшения во взаимной торговле стран, подчеркнув, что с января по июнь 2021 года товарооборот между государствами — членами ЕврАзЭс увеличился почти на треть (31,9%), а объем внешней торговли Евразийского союза с третьими странами — на четверть.