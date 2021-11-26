Путин подчеркнул важность сотрудничества РФ и КНР в научно-технической сфере

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил значимость сотрудничества России и КНР в научно-технической и инновационной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот масштабный, комплексный межгосударственный проект в полной мере продемонстрировал значимость сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах в рамках отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, существующих между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», – сказал глава государства, обращаясь к участникам торжественной церемонии, приуроченной к окончанию проекта.

Он обратил внимание на то, что эпидемия коронавирусной инфекции не помешала последовательно реализовать основную часть насыщенной программы перекрестных годов.

«С использованием телекоммуникационных технологий проведено более тысячи мероприятий — конференций, форумов, семинаров, выставок. Разработаны совместные научные и образовательные программы, подписаны соглашения о создании лабораторий, которые будут вести исследования в областях математики, химии, океанологии и инновационных материалов», – напомнил Президент.

Путин напомнил о таких значимых событиях, как договоренность об участии Китая в проекте класса «мегасайенс» НИКА и открытие Московским государственным университетом и Пекинским университетом Российско-китайского математического центра.

«Уверен, что столь продуктивная совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами на многих важных направлениях», – подчеркнул он.