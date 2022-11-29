Путин подчеркнул важность развития системы квалификаций в России

Развитие национальной системы квалификаций – это важная задача для формирования конкурентоспособных кадров и повышения производительности труда. Об этом в приветствии к участникам форума «Национальная система квалификаций России» заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что событие собрало представителей органов власти, бизнеса, профсоюзов, а также общественных и образовательных организаций. Серьезный диалог, который ожидает их на форуме, поможет участникам обменяться накопленным опытом и обсудить интересующие их темы с экспертами из разных областей.

«Подчеркну, совершенствование инструментов национальной системы квалификаций имеет исключительно важное значение для формирования конкурентоспособного кадрового ресурса, повышения производительности труда, создаёт необходимые предпосылки для эффективной реализации таких масштабных и значимых инициатив, как федеральные проекты «Кадры для цифровой экономики», «Профессионалитет», «Содействие занятости», программа «Приоритет-2030», Долгосрочная программа содействия занятости молодежи», – заметил глава государства.