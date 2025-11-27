Путин подчеркнул важность международного признания территориальных реалий для России

Президент России Владимир Путин отметил, что для страны крайне важно международно-правовое признание территориальных реалий. Его слова приводит «ТАСС».

Он пояснил, что признание имеет значение с точки зрения права: если определенные территории находятся под российским суверенитетом и кто-то нарушит договоренности, это будет расценено как нападение на РФ с соответствующими ответными мерами.

В противном случае попытки вернуть территории, которые по закону принадлежат России, будут восприниматься иначе. Путин подчеркнул, что признание необходимо, но ожидать его от Украины на сегодняшний день не приходится.