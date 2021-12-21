Путин подчеркнул важность индексации довольствия военных

Индексация довольствия военнослужащих должна быть продолжена. Причем сумма должна не просто соответствовать уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, но и превышать его, подчеркнул на расширенном заседании коллегии Минобороны Президент РФ Владимир Путин.

«Одним из безусловных приоритетов является повышение уровня социальных гарантий военнослужащим. Защитники родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском. И мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение», — заявил глава государства.

Он уточнил, что сейчас прогнозный уровень средней заработной платы в экономике составляет 55 тыс. рублей, в ведущих отраслях, таких как, к примеру, нефтяная и финансовая, — 63,2 тыс. рублей. В Минобороны же в 2021 году зарплаты держатся на уровне 81,2 тыс. рублей.

«По-разному бывает, разные лейтенанты и по-разному служат, но это средний уровень», — подчеркнул Владимир Путин.

Он заявил, что Правительство и в дальнейшем должно поддерживать такое соотношение, индексируя зарплаты военнослужащих и увеличивая пенсии.