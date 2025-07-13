Путин подчеркнул роль истории и традиционных ценностей в развитии страны

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Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранения исторической преемственности и традиционных ценностей в процессе развития страны. По его словам, только опираясь на эти основы, Россия сможет добиться устойчивого и успешного будущего. Об этом он рассказал в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех», — заявил Путин.