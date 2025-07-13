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Политика 13 июля 2025 16:13

Путин подчеркнул роль истории и традиционных ценностей в развитии страны

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Путин подчеркнул роль истории и традиционных ценностей в развитии страны
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранения исторической преемственности и традиционных ценностей в процессе развития страны. По его словам, только опираясь на эти основы, Россия сможет добиться устойчивого и успешного будущего. Об этом он рассказал в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, повторяем, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех», — заявил Путин.

#Владимир Путин #традиционные ценности #история россии
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