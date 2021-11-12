Путин подчеркнул интерес России к сотрудничеству со странами АТЭС в процессе цифровизации

Россию интересует тесное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в сфере передовых цифровых технологий. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на саммите лидеров стран — участниц АТЭС, который транслировал телеканал «Россия 24».

«Наша страна заинтересована в самом тесном сотрудничестве с экономиками АТЭС по тематике цифровизации. Цифровые технологии являются хорошим подспорьем в решении комплексной задачи укрепления взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитии инфраструктуры, транспортно-логистических коридоров», — отметил Президент РФ во время выступления на саммите.

Он напомнил, что обмен опытом внедрения цифровых технологий в традиционные хозяйственные отрасли, подготовка высококвалифицированных профильных кадров, совершенствование урегулирования информационной сферы и применение искусственного интеллекта в России относят к приоритетным направлениям развития.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство Татарстана утвердило программу «Цифровой Татарстан», рассчитанную на 2022–2024 годы.