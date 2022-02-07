Путин подчеркнул, что безопасность в Европе — общая проблема для России и Франции

Обстановка, сложившаяся в Европе в сфере безопасности, — это общая озабоченность России и Франции. Таким мнением на встрече с французским коллегой поделился Президент РФ Владимир Путин.

«Что особо хотел подчеркнуть. Я, конечно, понимаю — у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе», — заявил российский лидер.

Он поблагодарил Макрона за участие в выработке решений по гарантиям безопасности, причем активность в этом вопросе тот проявлял «с самого начала новейших отношений [двух стран]».

«Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично Президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу, и решение вопросов, которые тесно связаны с первой частью — с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.