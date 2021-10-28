news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 октября 2021  10:52

Путин подчеркнул близость позиций России и стран АСЕАН по ключевым мировым проблемам

news_top_970_100

Позиции России и стран АСЕАН по ключевым мировым вопросам во многом схожи, поэтому у них имеются предпосылки для усиления сотрудничества в сфере стратегической стабильности. Таким мнением на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

«Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия и страны АСЕАН могут активизировать партнерство в области укрепления стабильности и безопасности, постпандемийного восстановления экономик, стимулирования торговли, а также расширения гуманитарных контактов.

#владимир путин #саммит асеан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное