Путин подчеркнул близость позиций России и стран АСЕАН по ключевым мировым проблемам

Позиции России и стран АСЕАН по ключевым мировым вопросам во многом схожи, поэтому у них имеются предпосылки для усиления сотрудничества в сфере стратегической стабильности. Таким мнением на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

«Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия и страны АСЕАН могут активизировать партнерство в области укрепления стабильности и безопасности, постпандемийного восстановления экономик, стимулирования торговли, а также расширения гуманитарных контактов.