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Путин подарил щенка школьнице из Пскова
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Фото: официальный сайт Правительства Псковской области
Президент России Владимир Путин сделал подарок школьнице из Пскова Виктории Афанасьевой, сообщает пресс-служба Правительства Псковской области.
После просмотра фильма «Хатико» девочка долгое время мечтала о собаке и втайне от родителей написала письмо главе государства.
Щенка породы акита-ину Виктории принесли прямо на дом из-за непогоды. Получив долгожданный подарок, девочка расплакалась от счастья.
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