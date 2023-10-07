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Общество 7 октября 2023 21:20

Путин подарил щенка школьнице из Пскова

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Путин подарил щенка школьнице из Пскова
Фото: официальный сайт Правительства Псковской области

Президент России Владимир Путин сделал подарок школьнице из Пскова Виктории Афанасьевой, сообщает пресс-служба Правительства Псковской области.

После просмотра фильма «Хатико» девочка долгое время мечтала о собаке и втайне от родителей написала письмо главе государства.

Щенка породы акита-ину Виктории принесли прямо на дом из-за непогоды. Получив долгожданный подарок, девочка расплакалась от счастья.

#собака #подарок #Владимир Путин
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