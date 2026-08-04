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14:28 В Казани и Иннополисе сняли фильм об искусственном интеллекте
14:11 «Спасибо человеку в шортах»: врач на отдыхе в Геленджике помогал спасать раненых
14:08 Льготное обслуживание и бесплатные сервисы: Совкомбанк запустил новую акцию
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14:01 Казанские мужчины считают дорогие подарки лучшим способом примирения
08:00 «СтройТур»: в Казани пройдет стажировка для студентов направлений девелопмента
13:52 Валиева планирует выступить на турнире в Японии
13:43 ФСБ задержала агента Украины, который делал БПЛА с помощью 3D-принтера в Крыму
13:34 Певица Шульгина: одиноких женщин нужно освободить от работы по пятницам
13:31 Средняя ставка по автокредитам в Татарстане снизилась до 11%
13:30 Мужская и женская сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций - 2027
13:30 Музей-заповедник Ленино-Кокушкино откроется в апреле 2027 года
13:27 Четверо детей погибли из-за удара вражеского БПЛА по Геленджику
12:33 В Вахитовском и Приволжском районах Казани более чем на сутки отключат воду
12:20 Боец ММА Шлеменко в шестой раз стал отцом
11:42 В РТ планируют выделить 80 млн рублей на развитие химического образования
11:25 Татарстан обеспечил крупнейший прирост производства молока среди регионов России
10:48 «Герани» поразили семь сухогрузов, доставлявших грузы для ВСУ
10:44 С начала купального сезона в Татарстане утонули 28 человек
10:36 Андрей Тихонов «наехал» на игроков РПЛ
10:18 За полгода в Татарстане 227 детей пострадали в ДТП
10:08 Минувшей ночью в небе над Россией уничтожено 320 вражеских БПЛА
10:01 В Казанском зооботсаду появилась капибара Паша из «Лимпопо»
09:41 Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен
09:39 С сентября изменятся правила хранения забытых вещей в общественном транспорте
09:39 В аэропорту «Бегишево» сняты временные ограничения
09:27 Полицейские поймали мужчину, напавшего на женщину возле ЖК под Казанью
09:09 Пожарные вынесли 74-летнюю женщину из горящего дома в Татарстане
09:03 Барко продлил контракт со «Спартаком» на четыре года
09:00 ВТБ предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества
08:59 В Татарстане льготы в учреждениях культуры можно подтвердить через МАКС
08:53 В аэропорту «Бегишево» введены ограничения
08:31 Юрист Карпов: недостойный наследник может лишиться имущества
07:00 Кто может рассчитывать на ежегодную семейную выплату в Татарстане
06:00 Грозы, туман и до +28 градусов прогнозируют в Татарстане 4 августа
03:40 В Татарстане введен режим беспилотной опасности
22:36 Объем наличных у россиян и бизнеса в июле вырос на 643 млрд рублей
22:09 ЦБ выпустит три серебряные монеты серии «Красная книга» с редкими животными
21:37 Издеваются над инвалидами и сиротами: двоих треш-стримеров проверит прокуратура
21:34 МИД Швеции вызвал российского дипломата из-за событий вокруг Украины
21:26 Прыгун в воду Шлейхер завоевал серебро на ЧЕ в Париже
21:26 Госдума рассмотрит проект об оповещении водителей перед эвакуацией авто
21:22 Сармановский краеведческий музей стал победителем грантового конкурса ВТБ
20:34 HR-специалист Лоикова рассказала, как помочь ребенку устроиться на первую работу
20:30 Более 100 тыс. человек приняли участие в проекте «Пятерочки» «Эковдохновение»
19:40 Татарстан занял четвертое место в России по господдержке бизнеса
18:59 Автоэксперт Попов рассказал, как подготовить машину к осени
18:28 Нападение мужчины на женщину у ЖК под Казанью попало на видео
18:28 Депутат Прокофьев предложил развивать турмаршруты БРИКС на примере Казани
18:16 Российские синхронистки выиграли первое золото на ЧЕ в Париже
18:14 Филолог назвала «тоску» одним из самых труднопереводимых русских слов
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14:33 В Татарстане пройдет прямая линия по вопросам регистрации граждан
13:11 «Левшинская», монастырская и с судаком: в Свияжске пройдет фестиваль окрошки
12:55 В РТ планируют выделить субсидии на патриотическое воспитание в детских садах
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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12:42 В Казани стартовал IV Форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей
12:05 В Татарстане пройдет горячая линия по оформлению частных домов
11:57 Из Нижнекамска отправили полторы тонны гуманитарной помощи жителям Донбасса
11:21 В Казани открылся центр психологической и юридической помощи онкобольным
10:56 В ГМИИ РТ стартовала акция «Веди родителей в музей» по Пушкинской карте
10:25 Каждый второй рубль вложений россиян в жилье пришелся на новостройки
08:57 «Работаем на результат»: в Челнах за 5 лет обновили 500 дворов и 215 автобусов
20:44 В Казани до конца октября частично перекроют улицу Петра Витера
19:32 Крытая ледовая арена и 134 км дорог: чем запомнились пять лет для Новошешминска
18:24 Из Нижнекамска на передовую отправили робокомплексы и масксети
18:10 Новые школы, поликлиника и парк «Заказанье»: как развивается Высокогорский район
17:37 Татарстан на юнармейских сборах Приволжья «Гвардеец» представляют 20 учащихся
17:15 В Челнах торжественно откроют мурал, созданный в рамках проекта ПФО «ФормАрт»
17:14 В Татарстане на Бирже ЦТС провели 967 аукционов на 6,5 млрд рублей
16:51 Апастовский район внес более 500 предложений в новую редакцию Народной программы
16:51 Татарстан впервые примет Форум молодежных крыльев РВИО ПФО «Наследие героев»
16:06 Топилин в Апастово почтил память участников спецоперации
15:19 Более 350 дворов и новый автопарк: как изменился Альметьевск за пять лет
15:13 Студотряды РТ приняли участие в праздновании Дня железнодорожника
14:55 В Татарстане по нацпроекту ухаживают за объектами лесного семеноводства
13:55 В РТ можно выбрать участок для голосования через сервис «Мобильный избиратель»
12:38 Исполнительный комитет Лаишевского района возглавил Иван Шитов
10:55 Представителей молодежи Татарстана зовут принять участие в Конкурсе грантов ПФО
10:06 В Нижнекамске сменился руководитель Советов территориального самоуправления
10:01 Главный редактор «НТР» Алена Демина покидает свой пост
09:42 В Челнах квадратный метр жилья подорожал до 160 тыс. рублей
09:13 Молодые журналисты Татарстана могут побороться за грант в 200 тыс. рублей
09:02 В Челнах ввели более 240 тыс. кв. м жилья – это 80% годового плана
08:33 Мэр Челнов поблагодарил Зульфию Султанову за многолетнюю работу
08:21 В Челнах назначили нового начальника управления спорта
12:06 В Татарстане проходит месячник по профилактике африканской чумы свиней
08:14 На «Тарих фесте» рассказали о саблях, Гостином дворе и погребальных культах
21:49 Праздник «День коня» состоялся в Арском районе
19:19 В Бугульминском районе стартовал первый «Карабаш Фест»
15:03 Санникова: При Иванове Татарстан укрепил позиции одного из главных турцентров
14:41 В Казани прошла встреча по взаимодействию с ветеранами СВО
13:53 В Нижнекамске не зафиксировано превышений загрязняющих веществ
10:31 В Татарстане подвели итоги капремонта: выполнено 64% программы
09:33 В Татарстане вырос спрос на услуги красоты
08:59 В Татарстане стартует третья волна горячей линии «Лето с Уполномоченным»
08:00 В Татарстане благоустраивают 38,2 км водных артерий
22:15 Курс на результат: В Тукаевском районе подвели итоги пятилетки
21:34 Вышла новая книга заслуженного деятеля искусств Татарстана Алмаза Хамзина
20:22 Тукаевский район отправил на передовую 50-й гуманитарный конвой
19:47 291 млрд рублей ВТП и плюс 500 рабочих мест: итоги развития Бавлинского района
19:19 Зарипова: без сильной экономики в Татарстане не было бы мер социальной поддержки
18:40 ФАПы, школы, объекты культуры: в Атнинском районе подвели итоги работы
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