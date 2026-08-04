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«Традиции на тарелке»: армянские ламаджо и жингялов хац
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«Татар-информ» наградил победителей конкурса «Нарядный Сабантуй – 2026»
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Казань вошла в топ-5 туристических направлений России в августеСтолица Татарстана сохраняет позиции в топе туристических направлений страны
Казань входит в число наиболее популярных у туристов направлений в августе. Эксперты отмечают, что город привлекает гостей разнообразными форматами, развитой инфраструктурой и гастрономией.
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Где студенту снять квартиру в Казани: обзор цен рядом с вузамиВозле одних вузов «однушку» можно снять за 25 тысяч рублей, возле других придется платить почти вдвое больше
Конец лета – время, когда студенты ищут жилье в Казани. Мы проанализировали предложения аренды возле главных вузов. Сколько стоят «однушки» у университетов, почему стоит опасаться слишком дешевых вариантов и какие районы самые бюджетные – в материале «Татар-информа».
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«Печень молчалива, найдут болезнь лишь анализы»: врачи РТ о пилотном проектеВрачи Татарстана рассказали, что приводит к болезням и разрушению печени
Причины болезней печени – и алкоголь, и ожирение, и бесконтрольный прием БАДов. Предупредить развитие заболеваний гораздо проще, чем потом лечить их, объясняют врачи. О том, как сберечь свою печень, какой пилотный проект будет помогать жителям РТ задуматься о здоровье этого важного органа, сегодня говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».
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Татарстан – Узбекистан: четыре технопарка, $500 млн торговли и новые проектыКоробченко удивился плову в консервах, а Минуллина позвала бизнес Узбекистана открывать производства
Выставка узбекских производителей, десятки B2B-встреч и переговоры о новых проектах: в Казани прошел бизнес-форум «Татарстан – Узбекистан». Представители власти и бизнеса обсудили развитие производственной кооперации, локализацию предприятий и планы увеличить взаимный товарооборот до более чем 500 млн долларов.
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Заводов больше, чем жилья: что сегодня строят в Набережных ЧелнахСтоимость квадратного метра в новостройках Набережных Челнов достигла 160 тыс. рублей
В Набережных Челнах две трети новых объектов, введенных в эксплуатацию, пришлись на производственные здания. При этом спрос на новостройки снизился, а на строительство и капитальный ремонт соцобъектов и парков в этом году направили 6,3 млрд рублей. Итоги работы строительной отрасли в преддверии Дня строителя обсудили на утреннем совещании в мэрии.
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«Портал между прошлым и будущим»: каким будет новый терминал аэропорта КазаниОпубликованы рендеры интерьеров третьего терминала аэропорта Казани
Третий терминал аэропорта Казани планируется открыть ко Дню Республики Татарстан. Рендеры интерьеров нового терминала опубликовала в своем телеграм-канале архитектор Елена Валеева.
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Алена Леонова: «Есть определенная закономерность, почему от Тутберидзе уходят»Леонова – об уходе Петросян от Тутберидзе, возвращении Валиевой и Трусовой, шансах Тутберидзе и доминировании россиян на юниорском Гран-при
Уход Аделии Петросян от Тутберидзе, камбэк Трусовой с Валиевой и прорыв юниоров на фигурное катание врывается в новый сезон. Серебряный призер ЧМ Алена Леонова в интервью «ТИ-Спорту» разобрала главные интриги межсезонья, оценила шансы Костылевой и объяснила, почему квады убивают презентацию.
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Алена Леонова: «Есть определенная закономерность, почему от Тутберидзе уходят»
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«Его не обманешь – он знает проблемы изнутри»
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«Мальчишки зубами выгрызали победу в боях»: полк из жителей РТ стал гвардейским
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«День тех, кто не отступает и не сдается»: в Казани отметили праздник ВДВ
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Цены на мед выросли на 200–300 рублей: пчеловоды об урожае-2026
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«Верю, но в храм ходить не буду»: как жизнь православного связана с Церковью
Кто может рассчитывать на ежегодную семейную выплату в Татарстане
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«Сфоткай мамину карту – получишь приз»: как мошенники обманывают детей в Сети16-летняя жительница РТ провела для мошенников онлайн-обыск и отдала им родительские полтора миллиона
Наивность и отсутствие критического мышления делают детей легкой добычей для мошенников в интернете. Аферисты находят их в чатах онлайн-игр, в мессенджерах, социальных сетях – заводят знакомства, входят в доверие и предлагают хорошие призы в обмен на фотографию маминой карты или код с ее телефона.
В Казани проходит IV Форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей4 августа 2026 23 фото
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Радик Абдрахманов: «Хотим, чтобы «Туган Батыра» узнал весь мир»23 июля 2026
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Вице-премьер РТ навестил многодетную семью Лисичанска и передал адресную помощь3 августа 2026
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Пресс-конференция о проведении Дня Казанского спорта4 августа 2026