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Политика 25 октября 2024 20:26

Путин: Под Курском окружены порядка 2 тыс. бойцов ВСУ

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Российские военнослужащие взяли в окружение под Курском порядка 2 тысяч бойцов ВСУ, заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры были показаны на канале «Россия-24».

По его словам, окруженные части противника находятся на участке площадью 6 на 15 километров. Кольцо надежное и постоянно сжимается.

Как сообщают пленные, управление внутри анклава нарушено, и среди солдат нарастает паника. Многие сдаются в плен — российские военнослужащие гарантируют им безопасность и жизнь.

#Владимир Путин #Курская область #всу
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