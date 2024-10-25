Путин: Под Курском окружены порядка 2 тыс. бойцов ВСУ

Российские военнослужащие взяли в окружение под Курском порядка 2 тысяч бойцов ВСУ, заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры были показаны на канале «Россия-24».

По его словам, окруженные части противника находятся на участке площадью 6 на 15 километров. Кольцо надежное и постоянно сжимается.

Как сообщают пленные, управление внутри анклава нарушено, и среди солдат нарастает паника. Многие сдаются в плен — российские военнослужащие гарантируют им безопасность и жизнь.