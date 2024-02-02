Путин побывал дома у одного из тульских медиков

Президент России Владимир Путин побывал в гостях у сотрудника Тульского онкодиспансера Ярослава Швецова. Он пригласил главу государства домой, когда тот находился с визитом в медицинском учреждении.

Ярослав Швецов получил коттедж по программе поддержки медицинских работников. Вместе с женой Алиной и дочерью Полиной он приехал в регион в 2022 году по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Дом, в котором они живут, построен на средства регионального бюджета.

Во время посещения семьи Швецовых Владимир Путин подарил маленькой Полине детский компьютер и плюшевого медведя. В ответ девочка подарила гостю плюшевого зайца «на победу».

Посещение коттеджного поселка в Туле, подчеркнули в пресс-службе Кремля, не было запланировано в программе поездки. Вместе с главой государства с семьей Швецовых встретились полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.