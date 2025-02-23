Путин поблагодарил всех защитников России за честную службу Родине

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества (23 февраля).

«Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России - всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания», - заявил глава государства в видеообращении.

Особые слова благодарности российский лидер выразил участникам СВО, которые «рискуя жизнью и проявляя отвагу, решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России».

«Именно вы (участники СВО – прим. Т-и) – главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна», - отметил Президент России.

Путин добавил, что День защитника Отечества также олицетворяет всенародные любовь и уважение к флоту и армии России, а также всех тех, для кого «воинская стезя стала профессией и высоким призванием».

Президент России напомнил, что 2025-й объявлен в России Годом Защитника Отечества, а также годом 80-летия Великой Победы. Данное решение было принято во имя памяти о героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую советские граждане подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.

«Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», - сказал Путин.