Путин поблагодарил всех участников восстановления собора Александра Невского в Волгограде

Возрождение собора князя Александра Невского в Волгограде стало возможным благодаря объединению усилий государства и его граждан — ученых, реставраторов и благотворителей. Об этом говорится в поздравлении Президента РФ Владимира Путина к участникам церемонии открытия собора.

По словам главы государства, собор был возведен в 1918 году и являлся не только украшением города, но и крупным духовным центром Нижнего Поволжья. Однако позднее этот памятник был утрачен.

«Важно, что сегодня собор вновь открывает свои двери. <...> Хочу поблагодарить вас за подвижнический и в высшей степени востребованный труд», — отмечается в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Символично также и то, что открытие памятника приурочено к 800-летию князя — знаменитого полководца и мудрого государственного деятеля.

Возрожденный памятник культуры освятит сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл.