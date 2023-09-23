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Путин поблагодарил ученых, обеспечивающих безопасное проживание амурского тигра в РФ
Президент России Владимир Путин поблагодарил ученых, биологов, работников заповедников, егерей и волонтеров за их работу по созданию условий для безопасного проживания популяции амурского тигра.
По мнению российского лидера, во многом благодаря таким людям успешно реализуются серьезные исследовательские программы, а в обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры и бережному отношению к дикой природе.
Соответствующую телеграмму глава государства направил организаторам, участникам и гостям мероприятий, посвященных Дню тигра, который отметят завтра во Владивостоке. Адрес опубликован на сайте Кремля.
Сам День тигра Путин назвал «одним из наиболее ярких, значимых событий в общественной, культурной жизни российского Дальнего Востока и всей страны».
«<…> такие масштабные, востребованные проекты обладают огромным просветительским, консолидирующим потенциалом», — добавил он и пожелал добрых и незабываемых впечатлений.
День тигра отмечают во Владивостоке в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника — привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.
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