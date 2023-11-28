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Путин поблагодарил участников Всемирного русского народного собора за помощь фронту
«Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев», - заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании.
Российский лидер отметил, что многие представители Всемирного русского народного собора и сейчас находятся на Донбассе и в Новороссии.
«Среди волонтеров и добровольцев, в рядах воинских подразделений миллионы людей защищают наших братьев и сестер, людей в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях», - рассказал глава государства.
Путин также подчеркнул, что все погибшие военнослужащие сражались за нас, за нашу Родину, Отечество будет вечно помнить их.
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