Путин поблагодарил участников Всемирного русского народного собора за помощь фронту

«Искренне признателен участникам Всемирного русского народного собора за ту помощь, которую вы оказываете фронту, семьям наших погибших героев», - заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании.

Российский лидер отметил, что многие представители Всемирного русского народного собора и сейчас находятся на Донбассе и в Новороссии.

«Среди волонтеров и добровольцев, в рядах воинских подразделений миллионы людей защищают наших братьев и сестер, людей в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях», - рассказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что все погибшие военнослужащие сражались за нас, за нашу Родину, Отечество будет вечно помнить их.