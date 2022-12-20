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Ру Тат
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Официальная хроника
20 декабря 2022  06:25

Путин поблагодарил сотрудников российских спецслужб за мужество и профессионализм

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Сотрудники спецслужб — это те, кто защищает Россию от внутренних и внешних угроз, рискуя собой, борется с терроризмом, криминалом и коррупцией. Об этом, поздравляя профессионалов с Днем работника органов безопасности, заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что во все времена органы безопасности являлись опорой государства. 

«Мы по праву гордимся подвигами их легендарных сотрудников, которые беззаветно служили Родине, решительно вставали на пути тех, кто хотел сделать нашу страну зависимой, уязвимой, раздробленной, — говорится в видеообращении, опубликованном пресс-службой Кремля. — В этот день — самые теплые слова благодарности ветеранам спецслужб. Ваш профессионализм, стойкость и самоотверженность всегда будут примером для тех, кто сегодня стоит на страже безопасности и национальных интересов России».

Президент подчеркнул, что в последние годы сотрудники ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления спецпрограмм оперативно выполняют самые сложные задачи, вновь и вновь доказывая свои мужество и компетенцию.

#Владимир Путин #разведка #фсб
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