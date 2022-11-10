Путин поблагодарил сотрудников МВД за мужество и пресечение провокаций в Донбассе

Сейчас к МВД предъявляются особые, повышенные требования. Они оказывают серьезную помощь в Донбассе, смело и решительно пресекая диверсии и провокации, обеспечивая охрану правопорядка. Об этом в видеообращении по случаю Дня сотрудников органов внутренних дел заявил Президент России Владимир Путин.

«В целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Есть зримые результаты, успехи и в противодействии организованной преступности, наркоторговле. Становится меньше дорожно-транспортных происшествий и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних», – добавил он, отметив, что ожидает такой слаженной и настойчивой работы и в дальнейшем.

Также глава государства передал поздравления ветеранам МВД России и поблагодарил их за самоотверженность и четкость в исполнении задач. Ценно, что и сейчас они продолжают передавать опыт и лучшие традиции ведомства молодым сотрудникам.

«Люди видят и ставят свою оценку профессионализму, принципиальности, честности сотрудников, их умению при любых обстоятельствах проявлять уважение к достоинству человека», – говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.