Путин поблагодарил сотрудников ФМБА за помощь жителям Донбасса и в борьбе с Covid-19

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Федерального медико-биологического агентства с 75-летием организации. За это время ФМБА стало крупной и современной структурой, которая не только следует традициям предшественников, но и постоянно развивается, расширяя область своей деятельности, говорится в телеграмме главы государства. Текст опубликован пресс-службой Кремля.

«Во многом благодаря созидательному труду нескольких поколений работников агентства была выстроена надежная система охраны здоровья людей, занятых на предприятиях стратегически важных отраслей отечественной экономики, и населения закрытых административно-территориальных образований», — отметил Владимир Путин.

Он поблагодарил сотрудников ФМБА за помощь в борьбе с пандемией Covid-19, отметил вклад мобильных бригад агентства в оказание помощи жителям Донбасса.

«Сегодня в числе ваших ключевых приоритетов — медико-санитарное обеспечение работников более 700 организаций с опасными условиями труда, координация деятельности Центра крови, спортивная, морская и водолазная медицина, продолжение слаженной работы с коллегами по борьбе с коронавирусной инфекцией», — заметил Президент России.

В заключение он пожелал работникам ФМБА новых достижений и всего наилучшего.