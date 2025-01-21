Путин поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку председательства России в БРИКС

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Китая Си Цзиньпина за поддержку российского председательства в БРИКС. Напомним, что главы государств недавно провели переговоры по видеосвязи.

«Хотел бы вновь поблагодарить вас за поддержку российского председательства в БРИКС», - сказал Путин.

Он также отметил, что рад был встрече с китайским лидером на саммите БРИКС, который прошел в октябре в Казани.

Еще Президент РФ добавил, что Россия и Китай координируют свои шаги на разных многосторонних площадках: в ООН и в Совбезе ООН, в ШОС, в Группе двадцати, в АТЭС. Страны совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка, работают в интересах обеспечения неделимой безопасности на Евразийском пространстве и в мире в целом, говорит Путин.

Он уверен, что Россия и Китай играют важную роль в международных делах.

Си Цзиньпин, в свою очередь, добавил, что сотрудничество КНР и РФ помогает реформировать и улучшить системы глобального управления. А контакты стран в рамках ООН, ШОС и БРИКС «приносят больше позитивной энергии».