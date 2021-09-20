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Ру Тат
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20 сентября 2021  17:40

Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборы в Госдуму РФ

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Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность гражданам России за доверие и активную гражданскую позицию, проявленные во время выборов в Государственную Думу VIII созыва, передает ТАСС.

«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки, выше 51% — это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах», — сказал российский лидер на встрече с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

По словам Путина, от работы депутатов Госдумы зависит процветание государства, его стабильность и движение вперед.

По мнению главы государства, высокая явка на парламентских выборах показывает, что россияне ответственно подходят к формированию состава нижней палаты парламента.

Ранее глава ЦИК заявила, что окончательные итоги голосования на выборах будут подведены 24 сентября, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

 

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