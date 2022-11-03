Путин поблагодарил российские студотряды за помощь семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил студотряды, участвующие в проекте #МыВместе за помощь семьям участников спецоперации на Украине. Некоторые из их представителей отправились в новые российские регионы, где работают учителями, медиками, воспитателями. Об этом глава государства заявил, приветствуя участников Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 63-го трудового семестра.

«Крепкая дружба, добрые надежды и большие планы, искреннее стремление участвовать в решении ключевых общенациональных задач всегда отличали бойцов студенческих отрядов. Вы там, где трудно, где требуются энтузиазм и энергия молодости, ваша смелость и юношеский задор», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

В заключение он особо выделил помощь студотрядов в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР.