Путин поблагодарил работников стройкомплекса за вклад в развитие России

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с приближающимся профессиональным праздником – Днем строителя, который в России отметят 10 августа. Слова Президента приводит РИА Новости.

Обращение главы государства прозвучало в ходе видеоконференции, посвященной открытию новых инфраструктурных объектов.

Путин подчеркнул, что в строительной сфере страны задействованы миллионы человек, и выразил уважение к их труду. По его словам, специалисты этой отрасли обладают высоким профессионализмом, богатым опытом и искренней преданностью своему делу.

Благодаря этому, добавил он, реализуются масштабные проекты – строятся жилые дома, школы, больницы, транспортные артерии, а также ведётся благоустройство общественных пространств.

Президент отметил, что вклад работников стройкомплекса особенно важен для достижения главной национальной задачи – повышения качества жизни граждан России.