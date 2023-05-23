Путин поблагодарил Президента Республики Сербской за нейтралитет по Украине

Президент России Владимир Путин встретился в московском Кремле с коллегой из Республики Сербской Милорадом Додиком.

В начале переговоров Путин отметил успешное развитие двусторонних отношений, а также рост товарооборота — за последний год он увеличился сразу на 57%.

«Я знаю о заинтересованности наших партнеров в Республике Сербской в работе с нашими крупными компаниями по различным направлениям. Надеюсь, так оно и будет. У нас есть соответствующие инструменты, которые призваны быть использованными, для того чтобы добиться еще больших результатов», — сказал Президент России.

Он также поблагодарил собеседника за сдержанность и нейтралитет, занятый Республикой Сербской в отношении событий на Украине. Только так, уверен Путин, можно прийти к положительному решению конфликта.

Президент добавил, что в Республике Сербской высок интерес к русскому языку, культуре — он поддерживается на государственном уровне.