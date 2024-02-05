Путин поблагодарил Президента ОАЭ за содействие в обмене пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В беседе стороны затронули конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений.

«При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами», — отмечается в сообщении.

Также обсуждалась террористическая атака ВСУ на российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в международном расследовании случившегося.

Говоря об израильско-палестинском конфликте, стороны подтвердили принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров. Также они обсудили возможность выделения дополнительной помощи сектору Газа.