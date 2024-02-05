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Путин поблагодарил Президента ОАЭ за содействие в обмене пленными с Украиной
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В беседе стороны затронули конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений.
«При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами», — отмечается в сообщении.
Также обсуждалась террористическая атака ВСУ на российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в международном расследовании случившегося.
Говоря об израильско-палестинском конфликте, стороны подтвердили принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров. Также они обсудили возможность выделения дополнительной помощи сектору Газа.
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