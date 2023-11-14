Путин поблагодарил Президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили обострившуюся ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразл благодарность собеседнику за помощь, оказанную Египтом, для эвакуации граждан России из зоны боевых действий.

Лидеры стран выразили обеспокоенность ростом числа жертв среди мирных жителей в зоне конфликта, в том числе детей и женщин.

«Подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения кровопролития, освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы», — говорится в сообщении.

Путин и Сиси подтвердили, что подходы России и Египта в этом вопросе созвучны. Обе страны выступают за урегулирование путем создания независимого Палестинского государства, которое будет мирно сосуществовать с Израилем.