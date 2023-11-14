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Путин поблагодарил Президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили обострившуюся ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин выразл благодарность собеседнику за помощь, оказанную Египтом, для эвакуации граждан России из зоны боевых действий.
Лидеры стран выразили обеспокоенность ростом числа жертв среди мирных жителей в зоне конфликта, в том числе детей и женщин.
«Подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения кровопролития, освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы», — говорится в сообщении.
Путин и Сиси подтвердили, что подходы России и Египта в этом вопросе созвучны. Обе страны выступают за урегулирование путем создания независимого Палестинского государства, которое будет мирно сосуществовать с Израилем.
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