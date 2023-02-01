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Ру Тат
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Официальная хроника
1 февраля 2023  09:22

Путин поблагодарил патриарха Кирилла и РПЦ за поддержку воинов и воспитание молодежи

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В сложные времена Русская православная церковь остается с народом, разделяя с ним все тяготы и помогая нуждающимся. Большая заслуга в этом принадлежит патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, отметил Президент России Владимир Путин.

«Примите сердечные поздравления с 14-й годовщиной вашей интронизации. Вы всегда неустанно трудитесь, являете пример преданного служения Русской православной церкви, людям, Отечеству. Высокая подвижническая миссия, забота о благополучии граждан России снискали вам глубокое уважение», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин поблагодарил РПЦ за духовную поддержку воинов, а также укрепление нравственных и патриотических идеалов среди молодежи.

В заключение он пожелал патриарху здоровья и успехов во всех начинаниях.

#Владимир Путин #патриарх Кирилл
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