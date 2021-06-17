Путин поблагодарил Пармелена за предоставление площадки для саммита с Байденом

Президент России Владимир Путин провел встречу со своим швейцарским коллегой Ги Пармеленом. Российский лидер поблагодарил его за предоставление площадки для проведения переговоров с Президентом США Джозефом Байденом, сообщает РИА Новости.

«Господин Президент, прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь, в Женеве, для проведения российско-американского саммита. Женева всегда гостеприимна», — заметил Владимир Путин.

После переговоров Президент РФ подчеркнул, что у России и Швейцарии много направления для сотрудничества. Так, в России ведут деятельность 200 швейцарских компаний и предприятий с их участием. Также Путин выразил сожаление по поводу падения товарооборота двух стран из-за пандемии Covid-19.

«Но я думаю, что в ближайшее время мы поправим ситуацию», — заключил российский лидер.