Путин поблагодарил ОНФ за их работу с обращениями граждан, поступающими на прямую линию

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей IV съезда Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за прошедшие 10 лет Народный фронт прошел большой путь и объединил вокруг своих масштабных задач многие авторитетные общественные организации и сотни тысяч неравнодушных людей во всех российских регионах.

«Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан», — сказал Президент.

Среди главных инициатив ОНФ — поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для младшеклассников и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов. Владимир Путин отметил запуск проекта #МыВместе, направленного на объединение общества для борьбы с Covid-19.

Также он поблагодарил участников движения за их кропотливую, неформальную работу с миллионами обращений граждан, поступающих на прямую линию.