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Путин поблагодарил «Молодую гвардию ЕР» за помощь бойцам СВО и жителям новых регионов
За годы работы «Молодая гвардия Единой России» превратилась в действенную силу, которая способна решать важные и насущные для людей проблемы. Об этом в приветствии к участникам XI съезда объединения заявил Президент России Владимир Путин.
Отдельно он поблагодарил молодогвардейцев, которые самоотверженно оказывают помощь участникам специальной военной операции, жителям новых регионов, и передал самые добрые пожелания тем из них, что сейчас борются против неонацизма, защищают интересы родной страны.
«Убежден, что нынешний съезд пройдет в атмосфере единодушия и взаимопонимания, а прозвучавшие на нем предложения обязательно воплотятся в жизнь», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
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