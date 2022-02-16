Путин поблагодарил МЧС за вклад в борьбу с пандемией

В период пандемии коронавируса МЧС оказало серьезную помощь в эвакуации россиян из-за рубежа, доставке вакцин и оборудования в пострадавшие от Covid-19 страны. Жители России благодарны ведомству за оказанную поддержку, заявил на заседании коллегии министерства Президент РФ Владимир Путин.

«Важная миссия была выполнена вами и в эти сложные месяцы за рубежом, в период масштабного локдауна. После того как были закрыты границы, самолеты МЧС помогли эвакуировать российских граждан, находившихся за границе в деловых поездках или на отдыхе», — цитирует его пресс-служба Кремля.

По данным главы государства, за время пандемии МЧС доставило в страны, наиболее пострадавшие от коронавируса, более 1,4 тыс. тонн медоборудования и препаратов, 120 тонн продовольствия, а также 380 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт».

«С начала эпидемии специалистами МЧС продезинфицировано более 40 тыс. социальных учреждений и обеззаражено свыше 46 тыс. объектов транспортной инфраструктуры и почти 12 тыс. километров дорог», — перечислил Владимир Путин, поблагодарив сотрудников ведомства от лица всех граждан РФ.