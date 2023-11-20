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Экономика 20 ноября 2023 18:55

Путин поблагодарил КАМАЗ за постоянное обновление производственных мощностей

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Президент России Владимир Путин поблагодарил предприятие ПАО «КАМАЗ» за постоянную модернизацию производственных мощностей. Крайне важно, что завод поставляет на рынки новые образцы техники.

«Особые слова благодарности за то, что вы не на старой базе это делаете, а постоянно обновляете производственные мощности и новый продукт выдаете на рынок», – заявил глава государства на церемонии передачи новой техники в регионы.

В мероприятии, прошедшем в формате видео-конференц-связи, приняли участие представители предприятия из башкортостанского Нефтекамска.

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