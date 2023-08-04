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Путин поблагодарил Кадырова за вклад в стратегию развития строительства и ЖКХ России
Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова благодарственным письмом за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ страны. Об этом руководитель региона написал в своем телеграм-канале.
«Я выражаю искреннюю признательность главе государства за высокую оценку нашей деятельности, — отметил Кадыров. — Несомненно, это заслуга всей команды, созданной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым, которая работает над развитием региона и повышением его благосостояния».
Он подчеркнул, что все достижения стали возможными благодаря вниманию и личной поддержке Владимира Путина и Правительства России.
Письмо зачитал и вручил полпред Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
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