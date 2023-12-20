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Путин поблагодарил Госдуму и Совфед за единство по законам о поддержке участников СВО
Все фракции Государственной Думы и Совет Федерации показали единство при принятии законов по поддержке участников специальной военной операции. Консолидация законодателей в важнейших для страны вопросах имеет огромное значение для государства, заявил Президент России Владимир Путин.
«Особо отмечу, что только за последний год был принят целый пакет — а это несколько десятков важнейших законов о поддержке наших героев, участников специальной военной операции, их родных и близких. И подчеркну: в большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной Думы», — заявил глава государства на заседании Совета законодателей России.
Он поблагодарил депутатов и сенаторов за проявленное единство и призвал продолжить активную работу парламентской группы во вопросам специальной военной операции.
«Вот такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства. <...> В этом видимый знак консолидации общества в целом», — подчеркнул он.
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