Путин поблагодарил Госдуму и Совфед за единство по законам о поддержке участников СВО

Все фракции Государственной Думы и Совет Федерации показали единство при принятии законов по поддержке участников специальной военной операции. Консолидация законодателей в важнейших для страны вопросах имеет огромное значение для государства, заявил Президент России Владимир Путин.

«Особо отмечу, что только за последний год был принят целый пакет — а это несколько десятков важнейших законов о поддержке наших героев, участников специальной военной операции, их родных и близких. И подчеркну: в большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной Думы», — заявил глава государства на заседании Совета законодателей России.

Он поблагодарил депутатов и сенаторов за проявленное единство и призвал продолжить активную работу парламентской группы во вопросам специальной военной операции.

«Вот такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства. <...> В этом видимый знак консолидации общества в целом», — подчеркнул он.