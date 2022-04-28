Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в обмене россиянина на гражданина США

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы они обсудили гуманитарные вопросы по Украине и Донбассу, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поблагодарил собеседника за помощь в обмене россиянина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида.

«Продолжено обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине и в Донбассе, в частности с учетом итогов переговоров в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем», — говорится в сообщении.

В заключение главы государств договорились о продолжении контактов.