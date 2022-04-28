news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
28 апреля 2022  17:10

Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в обмене россиянина на гражданина США

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы они обсудили гуманитарные вопросы по Украине и Донбассу, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поблагодарил собеседника за помощь в обмене россиянина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида.

«Продолжено обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине и в Донбассе, в частности с учетом итогов переговоров в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем», — говорится в сообщении.

В заключение главы государств договорились о продолжении контактов.

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган #обмен пленными
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100