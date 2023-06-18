Путин поблагодарил добровольцев в зоне СВО за готовность защищать Родину

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за готовность защищать Родину. Об этом передает РИА Новости.

Во время встречи с военкорами Президента спросили, что бы он сказал не только кадровым военным, но и добровольцам.

«Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину. Вы знаете, я в контакте с ними», — отметил Путин.