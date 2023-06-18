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Политика 18 июня 2023 20:10

Путин поблагодарил добровольцев в зоне СВО за готовность защищать Родину

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за готовность защищать Родину. Об этом передает РИА Новости.

Во время встречи с военкорами Президента спросили, что бы он сказал не только кадровым военным, но и добровольцам.

«Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину. Вы знаете, я в контакте с ними», — отметил Путин.

#Владимир Путин #спецоперация
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