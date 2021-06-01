Путин побеседовал с многодетными семьями

Президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Такой награды удостаиваются родители, воспитавшие от семи детей и больше.

Глава государства побеседовал с семьей Басыниных из Калуги. Посоветовал отправить детей учиться семье оленеводов Вылко из Ямало-Ненецкого автономного округа. А также обсудил путешествия по России с семьей Кобловых из Волжского (Волгоградская область).

Президент заверил, что Правительство РФ работает над созданием целостной и понятной системы поддержки: «Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи чётко знали, на какие льготы, выплаты имеют право, получали их без дополнительных формальностей и нервотрёпки, без хождения по всяким учреждениям и очередям. И чтобы люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо».

Он призвал региональные власти также расширять программу поддержки семей, в первую очередь многодетных.

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