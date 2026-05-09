Общество 9 мая 2026 10:37

Путин: Победа всегда была и всегда будет за Россией

Президент России и верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что Победа всегда была и всегда будет за Россией.

«Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей… Твердо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!» – сказал он.

«Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооруженным Силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!» – поздравил глава государства.

#Владимир Путин #9 мая #День Победы
